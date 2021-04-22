Греф назвал "копейками" траты Сбербанка на покупки в рамках экосистемы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сбербанк потратил за последние шесть лет 145 млрд рублей на покупки в рамках экосистемы, сообщил глава банка Герман Греф в интервью РБК, назвав эту сумму "копейками" для масштабов бизнеса "Сбера".

"Все наши покупки (в рамках экосистемы - прим. ТАСС) за последние шесть лет - это 145 млрд рублей. Для размера нашего бизнеса это копейки - 1,5-месячный объем нашей прибыли, 3% нашего капитала. Для сравнения, если мы возьмем другие крупные банки, там аллокация капитала на покупку нефинансовых активов от 15 до 25%", - сказал глава "Сбера".

Греф подчеркнул, что Сбербанк ничего не покупает дорого, и "рынок это прекрасно знает".

"Мы большое количество сделок не совершили именно потому, что мы считаем цену неоправданно завышенной. Мы никогда ничего не покупаем дороже, чем это того стоит", - заявил он.

По словам банкира, "Сбер" гораздо больше средств тратит на инновации. "Если сравнить наши сделки с покупками Alibaba, Huawei, Tencent, Facebook - мы не в разы, а на порядки меньше покупаем. Мы значительно больше вкладываем в инфраструктуру выращивания инноваций и выращивания компетенций, выращивания стартапов. Мы - единственная компания в стране, которая дает бесплатное образование инженерам, в нашей "Школе 21" сейчас учатся несколько тысяч молодых ребят", - отметил Греф.