Греф заявил, что никакая экосистема не сможет конкурировать с государством

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Экосистемы никогда не смогут конкурировать с государством. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

"Я считаю, что это очень сильно раздутая тема, хайп чистой воды. Никогда никакая экосистема не сможет конкурировать с государством. Государство легко расправится с любой экосистемой", - сказал он.

Вместе с этим глава Сбербанка отметил, что экосистемы являются доминирующим фактором развития экономик практически во всех странах мира и бороться с ними сейчас совершенно бессмысленно.