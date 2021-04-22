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Мишустин поручил сформировать перечень социальных объектов для военных в Каспийске

Средства на строительство будут взяты из отраслевых госпрограмм, сообщили в кабмине

МАХАЧКАЛА, 22 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил до 1 сентября сформировать перечень социальных объектов для комфортного проживания военных в Каспийске. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе правительства РФ.

"Еще один вопрос - обустройство города Каспийска, в котором будут размещать военнослужащих и их семьи после передислокации Каспийской флотилии. Минэкономразвития, Минобороны, Минстрой, Минздрав и другие министерства должны до 1 сентября сформировать перечень объектов социальной инфраструктуры, необходимых для комфортного проживания в городе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства на строительство будут взяты из отраслевых госпрограмм.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияДагестан
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