Мишустин поручил сформировать перечень социальных объектов для военных в Каспийске

МАХАЧКАЛА, 22 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил до 1 сентября сформировать перечень социальных объектов для комфортного проживания военных в Каспийске. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе правительства РФ.

"Еще один вопрос - обустройство города Каспийска, в котором будут размещать военнослужащих и их семьи после передислокации Каспийской флотилии. Минэкономразвития, Минобороны, Минстрой, Минздрав и другие министерства должны до 1 сентября сформировать перечень объектов социальной инфраструктуры, необходимых для комфортного проживания в городе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства на строительство будут взяты из отраслевых госпрограмм.