Греф призвал ограничить присутствие иностранных экосистем на российском рынке

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Присутствие иностранных экосистем на российском рынке необходимо ограничить, дав возможность развиваться отечественным техногигантам. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью изданию РБК.

"Россия, в отличие от всех европейских стран, имеет техногигантов своих, которые могут конкурировать и выдерживать длительный период времени конкуренцию с крупнейшими восточными и западными техногигантами. И в этом смысле ответ очевиден: нужно поддерживать своих, как это делают китайцы, просто закрыв рынок для всех. И как это делают американцы, очень избирательно допуская кого-то на свой рынок, но в качестве экосистем не допускают никого просто", - сказал он.

Также глава Сбербанка отметил, что экосистемы являются доминирующим фактором развития экономик практически во всех странах мира и бороться с ними сегодня совершенно бессмысленно.

"Если мы остановим чужих и своих, то тогда мы проиграем рынок целиком в силу того, что удельные издержки в экосистемах значительно более низкие. И транзакционные издержки экономики резко падают. В этом смысле мы создадим неконкурентоспособную экономику в целом, и потребитель проиграет. Такое в нашей истории уже было", - добавил он.