Инфраструктурные бюджетные кредиты. Как федеральные власти будут помогать регионам

Президент России Владимир Путин, выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, анонсировал новый механизм развития субъектов — инфраструктурные кредиты.
Какие у этого механизма будут условия?
Инфраструктурные бюджетные кредиты будут выдаваться по ставке не более 3% годовых и сроком погашения — до 15 лет.
Кроме того, выдавать их будут только на конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.
И какие это будут проекты? На что регионы будут тратить эти деньги?
Приоритетными окажутся те из них, которые "будут служить инвестициями в создание рабочих мест, в благополучие миллионов российских семей".
В их числе, по словам президента, строительство автомобильных дорог, обходов городов, обновление системы ЖКХ и общественного транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии.
В некоторых субъектах уже даже есть проекты, на которые региональные власти могли бы направить средства.
А большие кредиты регионы смогут получить?
Всего до конца 2023 года власти планируют выделить на такие инфраструктурные кредиты не менее 500 млрд рублей.
При этом "чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов".
Каких результатов власти ждут от нового кредитного механизма?
Владимир Путин отметил, что эффективность нового инструмента во многом зависит от работы управленческих региональных команд, их открытости для бизнеса и граждан.
"Мы одна страна, все уровни власти, бизнес должны работать в единой логике, и реструктуризация долгов и новый инвестиционный ресурс в виде инфраструктурных кредитов позволят нам расширить горизонт планирования, запустить новые решения, увязанные с реализацией национальных проектов, с отраслевыми стратегиями, с комплексным планом модернизации магистральной инфраструктуры", — пояснил президент.
А какие долги сейчас есть у регионов?
По данным Минфина на начало апреля 2021 года, объем государственного долга субъектов Российской Федерации составил 2,437 трлн рублей. При этом на внутренние коммерческие кредиты приходится примерно 499,5 млрд рублей, а на бюджетные кредиты — 1,109 трлн рублей.
За 2020 год региональный долг вырос примерно на 18% — все из-за расходов на борьбу с пандемией коронавируса, поддержку населения и бизнеса.