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Инфраструктурные бюджетные кредиты.
Инфраструктурные бюджетные кредиты.
Инфраструктурные бюджетные кредиты.
Инфраструктурные бюджетные кредиты.
Инфраструктурные бюджетные кредиты.
5 карточек

Инфраструктурные бюджетные кредиты. Как федеральные власти будут помогать регионам

© Сергей Мальгавко/ТАСС

Президент России Владимир Путин, выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, анонсировал новый механизм развития субъектов — инфраструктурные кредиты.

Какие у этого механизма будут условия?

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Инфраструктурные бюджетные кредиты будут выдаваться по ставке не более 3% годовых и сроком погашения — до 15 лет.

Кроме того, выдавать их будут только на конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.

И какие это будут проекты? На что регионы будут тратить эти деньги?

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Приоритетными окажутся те из них, которые "будут служить инвестициями в создание рабочих мест, в благополучие миллионов российских семей".

В их числе, по словам президента, строительство автомобильных дорог, обходов городов, обновление системы ЖКХ и общественного транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии.

В некоторых субъектах уже даже есть проекты, на которые региональные власти могли бы направить средства.

А большие кредиты регионы смогут получить?

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Всего до конца 2023 года власти планируют выделить на такие инфраструктурные кредиты не менее 500 млрд рублей. 

При этом "чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов".

Каких результатов власти ждут от нового кредитного механизма?

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Владимир Путин отметил, что эффективность нового инструмента во многом зависит от работы управленческих региональных команд, их открытости для бизнеса и граждан.

"Мы одна страна, все уровни власти, бизнес должны работать в единой логике, и реструктуризация долгов и новый инвестиционный ресурс в виде инфраструктурных кредитов позволят нам расширить горизонт планирования, запустить новые решения, увязанные с реализацией национальных проектов, с отраслевыми стратегиями, с комплексным планом модернизации магистральной инфраструктуры", — пояснил президент.

А какие долги сейчас есть у регионов?

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По данным Минфина на начало апреля 2021 года, объем государственного долга субъектов Российской Федерации составил 2,437 трлн рублей. При этом на внутренние коммерческие кредиты приходится примерно 499,5 млрд рублей, а на бюджетные кредиты — 1,109 трлн рублей. 

За 2020 год региональный долг вырос примерно на 18% — все из-за расходов на борьбу с пандемией коронавируса, поддержку населения и бизнеса.

 

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