Экспорт товаров из России в 2021 году вырастет почти на четверть

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует, что экспорт товаров из России возрастет в 2021 году на 23,9% и составит $411,7 млрд, а импорт товаров в Россию увеличится на 10,2%, до $265 млрд. Об этом говорится в подготовленным МЭР обновленном прогнозе социально-экономического развития России (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно документу, экспорт товаров в 2020 году составил $332,2 млрд, импорт - $240,4 млрд.

В последующие годы экспорт товаров будет расти, считают в МЭР. В 2022 году он составит $430,7 млрд, в 2023 году - $445,8 млрд, а в 2024 году - $464,4 млрд. Импорт товаров в РФ также будет увеличиваться. В 2022 году он составит $284,6 млрд, в 2023 году - $301,6 млрд, а в 2024 году - $317,9 млрд.