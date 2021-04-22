Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,42%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,42% и достиг 3 576,69 пункта, индекс РТС поднялся на 0,62% - до 1 473,25 пункта.

К 10:14 мск индексы замедлили рост. Так, индекс Мосбиржи к этому времени находился на уровне 3 569,84 пункта (+0,23%), индекс РТС вырос на 0,59% - до 1 472,83 пункта.

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,43% - до $65,04 за баррель. Фьючерс на нефть сорта WTI дешевеет на 0,46% и торгуется на уровне $61,07 за баррель.