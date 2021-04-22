В РФПИ допустили, что в России могут начать применять выпущенный за рубежом "Спутник V"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Для вакцинации россиян могут начать применять выпущенный за рубежом "Спутник V", но российские площадки хорошо справляются с теми объемами, которые надо производить. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью программе " Поздняков ", опубликованном в четверг на сайте телеканала НТВ.

"Вполне можно использовать зарубежные мощности для того, чтобы производить вакцину для России, и в принципе такой резервный план у нас есть, и мы готовы уже это обеспечивать в ближайшее время, но мы видим, что российские площадки уже очень сильно нарастили объемы и очень хорошо справляются с теми объемами, которые надо производить. Мы видим, что они практически удваивают свои мощности каждый месяц. Поэтому да, есть резервный вариант, где иностранные площадки можно использовать также для вакцинации в России", - отметил он.

Дмитриев напомнил, что сейчас заключены соглашения с 20 производителям в 10 странах, и многие страны уже начали производить вакцину.

"Многие страны уже выпускают "Спутник V", и мы планируем до конца года действительно привить сотни миллионов людей в различных странах мира. Сейчас уже вакцина выпускается и в Индии, и в Китае, и в Корее. Соответственно, массивные объемы производства на зарубежных площадках мы ожидаем уже там май - июнь, и соответственно, российские площадки также будут подключаться на экспорт, но, когда уже закончится массовая вакцинация в России. Поэтому мы считаем, что, используя и внешние, и внутренние площадки, мы действительно можем обеспечить сотни миллионов людей вакциной "Спутник V" в этом году", - подытожил он.