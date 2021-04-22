Комитет Думы попросил Ростуризм и ФАС не допустить рост цен на путешествия по России

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин в четверг направил обращения в Ростуризм, Минтранс и ФАС с просьбой остановить рост цен на турпутевки и билеты внутри России. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"В адрес комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поступают жалобы граждан на необоснованное повышение цен за туристский продукт в сфере внутреннего туризма, в том числе в связи с закрытием границ Турции и Танзании. В рамках повышения туристического потенциала России на основе увеличения доступности туристских услуг прошу принять соответствующие меры для решения обозначенной проблемы, не допустив необоснованного роста цен на туристский продукт и транспортные перевозки по внутренним направлениям в условиях ограничения полетов в Турцию и Танзанию", - говорится в направленных Пайкиным обращениях.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что Совет Думы обсудит вопрос об обращениях в ФАС и Минэкономразвития по поводу роста цен на отдых внутри страны.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе. С российской стороны регулярные рейсы между двумя странами будет выполнять "Аэрофлот". Также приостановлены рейсы в Танзанию.