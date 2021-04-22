Россияне установили рекорд по потреблению свинины

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Потребление свинины в России в 2020 г. достигло рекордных 27 кг на человека, в 2021 году ожидается дальнейший рост этого показателя. Об этом говорится в сообщении Россельхозбанка.

"В 2020 году потребление свинины выросло на 4% по отношению к 2019 году и достигло 4,08 млн тонн. Сейчас потребление свинины в расчете на одного человека составляет 27 кг в год, это наивысший результат в истории современной России. При общем годовом объеме потребления мяса 76,5 кг доля свинины составляет 36% и уступает только традиционному лидеру - мясу птицы (34 кг, 44%)", - отмечается в сообщении.

По словам руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрея Дальнова, которые приводятся в сообщении, в 2021 году потребление свинины вырастет примерно на 3% относительно 2020 года. "Внутреннее потребление перестанет быть таким эффективным драйвером отрасли, каким оно было 5-10 лет назад. Превращение России из одного из крупнейших импортеров свинины в одного из крупных экспортеров этого вида мяса делает экспорт самой перспективной точкой роста. Мы прогнозируем, что по итогам 2021 года экспорт свинины из России вырастет на 25% относительно 2020 года и установит новый рекорд, достигнув 250 тыс. тонн", - считает он.

Перспективы

По мнению экспертов, для российских производителей наиболее перспективными с точки зрения логистики и спроса выглядят рынки Юго-Восточной и Восточной Азии, на которые приходится порядка 30-40% мировых поставок свинины. Отдельную роль Центр отраслевой экспертизы отводит Китаю. На эту страну приходится около 20-25% всех мировых поставок свинины. В случае открытия Китая для поставок отечественной свинины экспорт в 2021 году может вырасти на 50% и более и превысить 300 тыс. тонн.

Помимо экспорта, дополнительными факторами сохранения и повышения маржинальности Центр отраслевой экспертизы считает концентрацию производства в крупных холдингах, работающих по принципу "от поля до прилавка", повышение производительности свиноматок за счет роста среднего веса товарных свиней и реализации селекционно-генетических технологий. По прогнозу Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2021 году рентабельность отрасли вырастет с 15% до 18% во многом благодаря всплеску оптовых цен в начале года. Благодаря введению в строй инвестиционных проектов и дозагрузки работающих мощностей, как подсчитал центр, производство свинины в 2021 году увеличится на 170 тыс. тонн и достигнет нового пика - 4,44 млн тонн, что на 4% превышает показатель 2020 года.