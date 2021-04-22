РФПИ и Minapharm договорились о производстве свыше 40 млн доз "Спутника V" в Египте

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Minapharm договорились о производстве свыше 40 млн доз вакцины "Спутник V" в Египте, следует из сообщения фонда.

"РФПИ, египетская фармацевтическая компания Minapharm и ее дочерняя структура, компания ProBioGen (Германия) объявляют о соглашении для производства более 40 млн доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в год. Стороны намерены в ближайшее время приступить к технологическому трансферу и запустить производство вакцины в 3 квартале 2021 года", - указано в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе партнеры намерены поставлять более 40 млн доз в год, произведенных на биотехнологических мощностях Minapharm в Каире.

Дочерняя компания ProBioGen, обладающая экспертизой в области векторных технологий, производства вакцин и генной терапии, будет принимать участие в оптимизации процессов для масштабирования выпуска вакцины в дальнейшем.

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 61 стране с общим населением свыше 3 млрд человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.