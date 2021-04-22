Чистая прибыль группы НЛМК выросла почти в 3 раза

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль группы НЛМК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам января-марта 2021 года почти в три раза по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составила $775 млн. Показатель EBITDA удвоился и достиг за отчетный период $1,166 млрд, следует из сообщения компании.

"Чистая прибыль в I квартале 2021 года увеличилась до $775 млн на фоне роста показателя EBITDA", - отмечает компания.

При этом в первом квартале чистая прибыль группы увеличилась на 39% в квартальном сопоставлении, рентабельность по EBITDA выросла до 41% с 24% годом ранее. Выручка группы за период показала рост на 17% в годовом сопоставлении, до $2,87 млрд на фоне роста цен на металлопрокат. Объем инвестиций группы НЛМК снизился на 19%, до $232 млн. Показатель чистый долг/EBITDA на конец первого квартала составил 0,65х против 0,94х на конец четвертого квартала 2020 года.

Свободный денежный поток в первом квартале составил $452 млрд, что на 37% выше, чем годом ранее, на фоне роста EBITDA и сезонного снижения инвестиций, что частично было нивелировано оттоком денежных средств на пополнение оборотного капитала на растущем рынке, сообщает НЛМК.

"В I квартале 2021 года цены на стальную продукцию продолжили обновлять рекордные значения из-за ограниченного предложения в сочетании с сильным спросом со стороны конечных потребителей. Дополнительным фактором, поддержавшим рост цен, стал низкий объем запасов металлопродукции в цепочке поставок. Заявление Китая о намерении сократить производство стали в 2021 году способствовало дальнейшему улучшению ценовой конъюнктуры в марте и апреле", - отметил вице-президент по финансам группы НЛМК Шамиль Курмашов, слова которого приводятся в сообщении.

Обзор рынка

Потребление металлопродукции в России в первом квартале снизилось на 6% к предыдущему кварталу (-5% в годовом исчислении) из-за высокой базы предыдущего квартала, когда наблюдался эффект отложенного спроса после спада в апреле - мае 2020 года, говорится в сообщении НЛМК.

Цены на слябы на экспортных направлениях выросли на 35% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года и на 62% год к году. Цены на плоский прокат без покрытий на российском рынке выросли в долларовом выражении на 44% к предыдущему кварталу вслед за мировыми котировками.

НЛМК ожидает, что завершение модернизации первых переделов НЛМК, сезонное восстановление спроса на российском рынке, реализация накопленных запасов и высокий уровень цен на металлопродукцию положительно отразятся на финансовых результатах компании во втором квартале, сказано в сообщении.

Выплата дивидендов

Совет директоров группы НЛМК рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по результатам первого квартала 2021 года из расчета 7,71 рубля на одну акцию. Всего на выплату дивидендов за период НЛМК может направить 46,21 млрд руб. (или $600 млн).

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 23 июня. Внеочередное общее собрание акционеров по данному вопросу пройдет 11 июня.

За I квартал 2020 года НЛМК выплатил 3,21 руб. на акцию, за II квартал - 4,75 руб. на акцию, за III квартал - 6,43 руб. на акцию, за IV квартал - может выплатить 7,25 руб. на акцию. Акционеры компании утвердят дивиденды за IV квартал 2020 года на собрании 29 апреля.

В марте 2019 года группа НЛМК утвердила новую дивидендную политику, предполагающую выплаты акционерам до 100% свободного денежного потока при условии, что соотношение чистый долг/показатель EBITDA не превышает 1х. Если соотношение чистый долг/EBITDA выше 1х, то группа может выплатить акционерам 50% свободного денежного потока. Соотношение чистый долг/EBITDA НЛМК на конец I квартала 2021 года составило 0,65x.

О компании

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России производитель стальной продукции. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

Основной акционер НЛМК Владимир Лисин контролирует 79,3% акций компании, free float - 20,7%.