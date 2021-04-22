ТМК получила дополнительную прибыль в 500 млн рублей от внедрения цифровых двойников

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. "Трубная металлургическая компания" (ТМК) получила дополнительную прибыль порядка 500 млн рублей от внедрения цифровых двойников на Волжском и Северском трубных заводах за время их создания с 2018 года, говорится в сообщении компании.

"Трубная металлургическая компания" получила около полумиллиарда рублей дополнительной прибыли от внедрения цифровых двойников прокатных станов на Волжском (ВТЗ) и Северском (СТЗ) трубных заводах. Экономический эффект был достигнут за счет повышения качества трубной продукции, выпуска труб из новых марок стали и снижению издержек", - отмечаются в сообщении.

Цифровые двойники трубопрокатных агрегатов ВТЗ и СТЗ создаются с 2018 года. Решение моделирует процессы производства труб, позволяет выбрать и апробировать настройки оборудования в виртуальной среде, а затем применить на производстве наиболее эффективный вариант, отмечает ТМК.

В частности, была внедрена методология более быстрой и точной настройки трубопрокатного агрегата на основе бесконтактных измерительных 3D-систем, что позволило получить экономический эффект в размере более 120 млн рублей. Также с помощью цифровых двойников компания освоила производство труб из новых марок стали и получила более 240 млн рублей дополнительной прибыли.

"Внедрение цифровых технологий - одно из ключевых направлений трансформации ТМК, призванное создать в компании новую производственную культуру. Экономический эффект от внедрения цифровых двойников уже значительно превысил вложения в их разработку. В настоящий момент мы тиражируем это решение на другие предприятия компании - Таганрогский металлургический и Синарский трубный заводы", - отметил первый заместитель генерального директора - главный инженер ТМК Вячеслав Попков, слова которого приводятся в сообщении.

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане. Дмитрий Пумпянский владеет 95,64% компании через TMK Steel Holding Ltd.