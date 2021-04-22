Московское предприятие получило льготный заем на 50 млн рублей на оборудование

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Московскому предприятию "Инструменты новых технологий", которое специализируется на производстве ленточных и дисковых пил, выдали льготный заем в размере 50 млн рублей. Эти средства компания направит на приобретение оборудования для нового производственного комплекса. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

"Инструменты новых технологий" - одно из крупнейших в стране предприятий по производству, сварке и сервису ленточных и дисковых пил различного назначения, которое является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва" с 2020 года. В перспективе компания планирует локализовать производство на зеленоградской площадке ОЭЗ.

"Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал второй в этом году льготный заем - компания получит 50 млн рублей на пять лет по льготной ставке 2%. Эти средства предприятие направит на приобретение оборудования для оснащения нового производственного комплекса. Ожидается, что в результате его запуска в течение следующих пяти лет выручка предприятия вырастет почти на 30%, также будет создано порядка 20 новых рабочих мест", - приводит пресс-служба слова главы департамента Александра Прохорова.

Он уточнил, что, помимо средств льготного займа, предприятие вложит в новый промышленный комплекс по выпуску твердосплавных ленточных и дисковых пил для резки металлов и сплавов еще около 50,5 млн рублей.

Как добавил генеральный директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Анатолий Гарбузов, общий объем инвестиций, направленных на строительство и приобретение оборудования, составит порядка 410 млн рублей. Продукция предприятия поможет снизить зависимость российского рынка от импорта.

"Статус резидента ОЭЗ дает компании значительные льготы: снижение ставки по налогу на прибыль, уменьшение налогов на имущество и землю. Первый в этом году льготный заем от фонда в размере 100 млн рублей в марте получил разработчик и производитель экспресс-измерителей концентрации глюкозы в крови компания "Элта". В 2020 году Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал промышленным предприятиям столицы льготные займы на сумму 1 млрд рублей, что почти на четверть больше, чем в 2019 году", - отметили в пресс-службе.