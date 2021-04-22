В Москве упростили процедуру получения льготных займов для промышленников

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписал двустороннее соглашение со Сбербанком, которое упростит и сократит срок рассмотрения заявок на получение льготных займов, а также снизит количество необходимых для этого документов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Льготный заем - одна из мер прямой финансовой поддержки столичных промышленных предприятий городскими властями. Решение о предоставлении займов принимает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Соглашение позволит сделать финансовую помощь промышленникам максимально доступной и оперативной. Оно избавит клиентов Фонда от необходимости собирать и предоставлять значительную часть документов, которая сейчас требуется для выдачи займа. Это позволит сократить срок рассмотрения заявок. Производители могут получить заем в фонде на сумму от 10 до 300 млн рублей, по ставке от 2% до 4%. С 2017 года общая сумма оказанной помощи уже превысила 2 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, на получение льготного займа могут рассчитывать предприятия, соответствующие перечню требований, предъявляемых к ним фондом, а также имеющие специальные статусы, например, промышленного комплекса Москвы. Сумма и условия будут зависеть от конкретной программы.

"Мы постоянно модернизируем как сами продукты фонда, так и механизмы его работы. Только по итогам 2020 года на 6% удалось сократить пакет документов, необходимый для получения займов. Кроме того, были введены сразу несколько новых направлений помощи. Например, "Экспорт АПК", - добавил он.

По его словам, также был значительно пересмотрен продукт "Экспорт", в рамках которого предприятия могут пополнить оборотные средства на оплату сырья, материалов и комплектующих, используемых для производства продукции, продаваемой за границу. Всего уже выдано два таких займа на общую сумму 300 млн рублей.