В Сочи до 2030 года построят и отремонтируют более 200 социальных и инженерных объектов

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Сочи намерены построить и реконструировать 206 социальных и инженерных объектов до 2030 года в соответствии со стратегией социально-экономического развития "Новый Сочи". Об этом сообщил в четверг и.о. первого заместителя главы Сочи Александр Свириденко в ходе первого Международного строительного чемпионата, который проходит в Сириусе.

"В рамках этой программы ["Новый Сочи"] планируется модернизировать и построить 206 объектов, общее финансирование программы, которая рассчитана на перспективу до 2030 года, будет составлять порядка 267 млрд рублей. В рамках реализации программы все наши усилия будут направлены именно на развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы", - сказал он.

Как подчеркнул Свириденко, программа стратегически важна и позволит решить проблемы, которые копились долгое время.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщал ТАСС, что по программе "Новый Сочи" запланирована модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, строительство и ремонт школ, детских садов, реконструкция концертных залов. Также запланировано строительство очистных сооружений и мероприятия по берегоукреплению.

Из-за высокого уровня миграции и нехватки школ и детских садов в Сочи сложился значительный дефицит мест в образовательных учреждениях. Кроме того, сети водоснабжения не справляются с числом людей, в частности в туристический сезон. Часто происходят аварии на сетях.

Программа "Новый Сочи" должна решить основные проблемы города по социальному и инженерному направлениям, а также создать условия для комфортной жизни людей. Она рассчитана до 2030 года.