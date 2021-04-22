В Приамурье запретили продажу алкоголя в кафе и барах площадью менее 40 кв. м

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Продажу алкогольной продукции в кафе, ресторанах и барах площадью до 40 кв. м, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, запретили в Приамурье. Соответствующий закон в окончательной редакции одобрили депутаты законодательного собрания области, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"Согласно нововведениям, заведения общепита теперь имеют право торговать алкоголем лишь на площади 40 кв. м. Таким образом, так называемые "наливайки", занимающие помещение меньше 40 "квадратов", должны прекратить торговлю алкоголем. Новые правила коснулись только тех заведений, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее ограничения прошли процедуру публичных обсуждений с участием общественности, контрольно-надзорных органов, предпринимательского сообщества.

"Для тех предпринимателей, которых коснутся эти ограничения, это не новость. Извещения были направлены общественным объединениям предпринимателей, работодателей и экспертам по мониторингу и контролю по внедрению целевых моделей упрощения введения бизнеса. Всего по результатам обсуждения поступило 10 предложений, из которых восемь полностью учтены в проекте закона", - сказал председатель комитета по вопросам экономики и собственности области Виктор Радченко.

По данным пресс-службы закособрания, в регионе зарегистрировано 824 предприятия общественного питания, лицензия на реализацию алкогольной продукции имеется у 128 из них. В многоквартирных домах, во встроенных помещениях, а также на прилегающих к домам территориях располагаются 23 объекта, в том числе реализующих пиво и пивные напитки, что не требует лицензии. Площадь зала обслуживания менее 20 кв. м - у шести объектов, все располагаются в Благовещенске, от 20 до 40 "квадратов" - у 17.