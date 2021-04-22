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Пандемия COVID-19

Выручка "Фармасинтеза" выросла в 2020 году на 43%

Компания выпускает аналог ремдесивира, используемый для лечения пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Один из крупнейших в России производителей социально значимых лекарств группа компаний "Фармасинтез" по итогам 2020 года увеличила консолидированную выручку на 43%, до 32,6 млрд рублей (36,4 млрд рублей с НДС). Об этом говорится в сообщении компании.

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Прибыль до вычета процентов к уплате, налогов и амортизации (EBITDA) за 2020 год составила 6,7 млрд рублей, что на 22% выше показателя 2019 года. Рентабельность по EBITDA составила 21%.

Портфель препаратов компании начитывает порядка 170 наименований. Производственные мощности представлены пятью заводами в городах: Иркутск, Уссурийск, Санкт-Петербург, Братск, Тюмень.

В начале января правительство России разрешило "Фармасинтезу" выпускать лекарство от коронавируса без согласия владельца патентов - Gilead Sciences. Производить свой аналог ремдесивира (препарат "Ремдеформ") "Фармасинтез" сможет в течение одного года. Gilead пытается оспорить выдачу лицензии.

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РоссияПандемия COVID-19
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