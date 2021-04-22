"Одноклассники" запустили стикеры со звуком

МОСКВА, 22 апреля./ТАСС/. Социальная сеть "Одноклассники" (ОК) запустила стикеры со звуком - новый формат визуального общения в личных сообщениях и комментариях. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

"Мы постоянно развиваем сервисы для общения в ОК и видим, что обновления востребованы у нашей аудитории. Например, в прошлом году мы разрешили пользователям соцсети загружать свои наборы, и сейчас уже 35% от всех отправленных стикеров - те, которые загрузили пользователи. Теперь мы решили "озвучить" стикеры, потому что звук помогает точнее передать эмоцию, а значит, сделает коммуникацию между пользователями ярче и разнообразнее", - прокомментировал директор по проектам социальной сети "Одноклассники" Владимир Кочетков.

Отмечается, что первые стикеры со звуком создали Ольга Серябкина, Тимур Родригез, IOWA, Наталья Подольская, Бьянка и Денис Клявер. Также в соцсети появился стикерпак с запоминающимися фрагментами из собственного сериала ОК "Пять с плюсом!".

Уточняется, что новые стикеры доступны бесплатно всем пользователям соцсети на витрине стикеров. Они помечены специальной иконкой с динамиком, при клике на которую можно посмотреть анимацию и послушать звук. В диалоге стикеры по умолчанию воспроизводятся без звука, чтобы собеседник прослушал их, когда ему будет удобно. Новые стикеры доступны как в десктопной версии соцсети, так и в последних версиях мобильных приложений на iOS и Android.

По данным пресс-релиза, в 2020 году пользователи ОК отправили 1,5 млрд стикеров в личных сообщениях, а количество отправок в комментариях выросло за год на 42%.