Банки обяжут за день переводить средства на счета единого казначейского счета

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство России рассмотрит поправки в закон о национальной платежной системе, которые обяжут банки за один день переводить средства на счета в составе единого казначейского счета. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, открывая заседание кабинета министров.

"Сегодня рассмотрим поправки в закон о национальной платежной системе. Документ вводит ускоренный порядок выполнения переводов на счета, которые входят в состав единого казначейского счета. Кредитные организации будут обязаны выполнять их в течение одного рабочего дня", - сказал он.

По мнению премьера, эта инициатива кабмина улучшит администрирование доходов бюджетов всех уровней. Он также напомнил, что сейчас на любой денежный перевод отводится три рабочих дня, даже в случаях, когда речь идет о перечислении налогов или оплате государственных или муниципальных услуг.

Законодательные изменения, по его словам, значительно сократят срок поступления денежных средств в бюджетную систему. "При этом информация о таких банковских операциях станет более оперативно поступать в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Это позволит повысить эффективность использования бюджетных средств. Рассчитываем, что эти изменения вступят в силу уже с 1 июля", - заключил Мишустин.