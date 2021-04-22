"Сбер" планирует участие в программе выпуска инфраструктурных облигаций

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. "Сбер" прорабатывает с Минстроем возможность участия в программе выпуска облигаций под создание инфраструктуры. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах конференции "Сбера" для девелоперов жилой недвижимости.

"Мы приветствуем инициативу по выпуску субсидируемых инфраструктурных облигаций, готовы быть участниками этого проекта. С Минстроем будем отрабатывать детали, как практически реализовать эти механизмы, сделать процесс как проектное финансирование: простым, понятным и удобным для участников", - сказал Попов.

Он отметил, что создание инфраструктуры является критически важным для дальнейшего развития строительной отрасли и поддержки рынка индивидуального жилищного строительства.

Накануне президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что ставка по займам для застройщиков на создание инфраструктуры при возведении жилых кварталов составит 3-4% годовых. Он отметил, что ДОМ.РФ будет заниматься размещением инфраструктурных облигаций.

Ранее правительство утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку, которая будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ. Для этих целей ДОМ.РФ создал специализированное общество проектного финансирования, которое в ближайшее время приступит к размещению ценных бумаг.