МЭР сообщило о снижении инфляции в апреле до 5,5%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития отмечает замедление годовой инфляции в РФ до 5,5% на 19 апреля после 5,8% в марте, сообщили журналистам в пресс-службе министерства со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

"По нашей оценке, инфляция в годовом выражении замедлилась до 5,5% на 19 апреля с 5,8% по итогам марта", - отметила Крючкова.

По ее словам, системные меры, принятые правительством РФ для снижения влияния роста мировых цен на внутренний рынок, носят комплексный характер и уже позволили снизить волатильность цен на ряд базовых продуктов питания. "В целом, если бы не предпринятые меры, мы могли увидеть в марте инфляцию на пике 6%", - подчеркнула замминистра.

В Минэкономразвития рассчитывают, что дополнительный сдерживающий эффект на ценовую конъюнктуру окажут долгосрочные меры. "Сейчас завершается формирование зернового демпфера, в активной стадии работа над демпфером по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника", - указала Крючкова.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития, который есть в распоряжении ТАСС, Минэкономразвития ожидает снижения инфляции в РФ по итогам 2021 года до 4,3%. С 2022 года ожидается ее возвращение на целевой уровень в 4%.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в России в марте 2021 года ускорилась до 5,79% с 5,67% в феврале.