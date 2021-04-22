{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума приняла закон о прямых выплатах больничных из Фонда соцстрахования

Такие выплаты планируется начать с 2022 года

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем - окончательном - чтении правительственный законопроект о выплате с 2022 года больничных и пособий по материнству напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), а не через работодателя.

"В проекте федерального закона закрепляется механизм проактивного назначения и выплаты страхового обеспечения, в том числе предусматривается назначение пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, на основании электронного листка нетрудоспособности, без заявления застрахованного лица", - говорится в пояснительной записке. Планируется, что новый механизм назначения и выплаты страхового обеспечения начнет действовать с 1 января 2022 года.

Как отмечается в сопроводительных материалах, в ряде субъектов РФ реализуется пилотный проект "Прямые выплаты", предусматривающий назначение и выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию непосредственно территориальными органами ФСС, а также уплату страхователями взносов в фонд в полном объеме. "Главная цель пилотного проекта, которая заключается в обеспечении гарантированности получения застрахованным лицом страховых выплат, правильности исчисления их размеров и выплат в кратчайшие сроки, достигнута, что в целом способствует достижению более высокого уровня и качества обслуживания граждан", - указывают в кабмине.

Документом предусматривается "минимальное участие" страхователя в процессе назначения и выплаты страхового обеспечения. В связи с этим в нем закрепляется технология назначения и выплаты страхового обеспечения с учетом электронного обмена сведениями со страхователями, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов, медико-социальной экспертизы.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявлял, что россияне с 2022 года будут получать выплаты по больничным листам и в связи с беременностью и родами без оформления дополнительных заявлений и напрямую, а не через работодателя. В Минтруде ТАСС заверяли, что механизм прямых выплат по больничным гарантирует его полную оплату независимо от финансового положения работодателя.

Теги
Россия
Фрагменты новых книг
"Ничего не существует "просто", особенно Instagram". Фрагмент книги журналистки Bloomberg
В издательстве "Бомбора" выходит книга об Instagram экономической журналистки Сары Фрайер. ТАСС публикует отрывок из эпилога, где автор рассуждает, во что превратилось приложение в руках Facebook
"Ничего не существует "просто", особенно Instagram".
Читать полностью