Киев начал антидемпинговое расследование по импорту из РФ и Белоруссии изделий из асфальта

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Украина проводит антидемпинговое расследование по импорту из РФ и Белоруссии изделий из асфальта, а также о возможных нарушениях при поставках белорусского крахмала в страну. Уведомление о проведении расследования опубликовано в украинской газете "Правительственный курьер".

"Сообщение о проведении антидемпингового расследования относительно импорта на Украину некоторых видов изделий из асфальта или аналогичного материала происхождением из Республики Беларусь и Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Решение о проведении расследования приняла украинская Межведомственная комиссия по международной торговле. Как следует из материалов дела, речь идет о еврорубероиде и битумной черепице. Комиссия обосновала свое решение тем, что в 2017-2019 годах объемы импорта из Белоруссии и России выросли как в абсолютных показателях, так и относительно производства и потребления. При этом поставки осуществлялись по специально заниженным ценам. Импорт осуществляется в таких объемах и на таких условиях, пояснили в комиссии, что может причинить вред национальному товаропроизводителю.

Расследование поручено Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Комиссия также приняла решение провести подобное расследование по импорту белорусского крахмала на Украину. Как говорится в материалах дела, комиссия нашла достаточно доказательств того, что импорт белорусского крахмала на Украину мог осуществляться по демпинговым ценам, при этом доля такого импорта росла за исследуемый период 2017-2019 годов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 апреля на встрече с депутатом Верховной рады Евгением Шевченко выразил обеспокоенность "антидемпинговыми разборками разного рода" со стороны Украины. По мнению президента Белоруссии, Минску и Киеву не стоит "натягивать отношения в торговле", так как товарооборот между странами составляет почти $5 млрд.