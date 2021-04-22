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Госдума разрешила использовать лесные участки для рыбного хозяйства

Инициатива направлена на совершенствование лесного законодательства, говорится в пояснительной записке

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект, дающий возможность использовать лесные участки для ведения рыбного хозяйства.

Инициатива направлена на "совершенствование лесного законодательства в части установления возможности использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства", говорится в пояснительной записке.

Законопроект дополняет Лесной кодекс статьей 38.1 ("Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства"). Согласно документу, использование лесов для рыбного хозяйства осуществляется с предоставлением лесного участка в аренду или с установлением публичного сервитута. При этом договор аренды будет заключаться без проведения торгов, "что обеспечивает лицам, обладающим правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, гарантированный доступ к лесным участкам", отметили в кабмине.

Документ разрешает размещать на лесных участках, предоставленных для рыбного хозяйства, некапитальные строения, сооружения, "предназначенные для приемки, обработки, перегрузки, хранения и выгрузки уловов водных биоресурсов, производства рыбной и иной продукции из водных биоресурсов".

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