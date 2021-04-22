"Магнит" вводит технологию оплаты покупок взглядом

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Торговая сеть "Магнит" совместно со Сбербанком начала внедрять оплату по лицу в своих магазинах, а к июню планирует подключить к этому сервису более 100 магазинов в Москве и Краснодаре. Об этом говорится в сообщении компании.

"Новый способ оплаты одним взглядом уже доступен в десяти магазинах в Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону практически во всех форматах семьи магазинов "Магнит". Компания планирует к июню подключить к сервису более 100 торговых точек в Москве и Краснодаре", - сообщает ретейлер.

Сервис внедряется совместно со Сбербанком. В пилотировании технологии оплаты взглядом "Магнит" задействованы все форматы магазинов ретейлера.

"Оплата с помощью взгляда работает на планшете с 3D-камерой, которая за счет высокой точности распознавания и захвата глубины легко считывает черты и изгиб лица с учетом изменений во внешности. Банк обеспечивает максимальную безопасность, а также исключает взлом и подмену биометрических данных за счет постоянного улучшения методов распознавания", - отметили в компании.

При этом воспользоваться новой технологией могут только клиенты банка, которые активировали распознавание по лицу и указали карту, с которой будут списываться средства. На кассе в магазинах "Магнит", где тестируется технология, на дисплее пин-пада достаточно выбрать кнопку "Оплатить одним взглядом" и взглянуть на планшет. Других действий не требуется.

Хронометраж процесса показывает, что вместо 34 секунд при оплате наличными и 15 секунд при безналичной оплате теперь тратится всего 3 секунды.

В марте сервис оплаты взглядом запустила X5 Retail Group. Технология была внедрена в 52 супермаркетах "Перекресток".