ВЭБ.РФ намерен занять в 2021 году 550 млрд рублей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ планирует в текущем году выйти с заимствованиями на российский финансовый рынок, а также готов занимать на "первоклассные" проекты у Фонда национального благосостояния (ФНБ). Всего в этом году госкорпорация планирует заимствовать около 550 млрд рублей, заявил глава ВЭБ Игорь Шувалов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"По ликвидности мы чувствуем свои силы. ВЭБ давно много не занимал на рынке, мы сейчас можем (заимствовать) на финансовом рынке РФ - а рынок финансов сейчас в России достаточно силен - мы будем выходить с заимствованиями. Также мы доложили в правительство, что на первоклассные проекты, не на проблемные, мы готовы занимать у Фонда национального благосостояния по тем ставкам, которые они считают приемлемыми для таких средств. Таким образом, нам в этом году нужно занять порядка 550 млрд рублей, есть такие планы", - сказал он.

Шувалов уточнил, что вопрос привлечения средств из ФНБ обсуждается сейчас с зампредседателя правительства - руководителем аппарата правительства, главой наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрием Григоренко и министром финансов РФ Антоном Силуановым.