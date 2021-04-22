Тульская область присоединилась к программе "Экспортный форсаж" по поддержке МСП

ТУЛА, 22 апреля. /ТАСС/. Малые и средние предприниматели (МСП) Тульской области смогут участвовать в программе акселерации "Экспортный форсаж", которая позволяет определить оптимальный рынок сбыта продукции, рассчитать логистику, снизить издержки. Соглашение об этом в четверг в Туле подписали гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина и губернатор Алексей Дюмин.

"По итогам 2020 года объем экспорта у нас вырос на 0,5% и составил 3 млрд долларов, причем доля малого и среднего бизнеса составляет 10%. В 2020 году мы достаточно успешно совместно региональным экспортным центром, Российским экспортным центром проделали большую работу, и порядка 250 наших предпринимателей получили поддержку", - сообщил Дюмин журналистам.

Никишина отметила, что, несмотря на различные ограничения из-за пандемии коронавируса в 2020 году, Тульская область продемонстрировала "очень хорошие результаты в плане экспорта", на международные рынки поставлялась продукция машиностроения, металлургии, химии, АПК. "Для меня было огромным удивлением узнать, что в сегменте АПК в Тульской области производят и экспортируют такой товар высокого передела, как клейковину. Это действительно наилучшие практики, о которых мы будем рассказывать другим регионам", - сказала она.

Программа "Экспортный форсаж" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", планируется, что до 2024 года ее участниками станут 65 регионов РФ. Участие в программе подразумевает ускоренный выход МСП на экспорт, она состоит из шести образовательных модулей и ряда услуг по информированию и консультированию предпринимателей. В результате должен быть сформирован системный подход к структурированию экспортного проекта - от выбора зарубежного рынка до расчета оптимального логистического маршрута, минимизации рисков, снижения издержек.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.