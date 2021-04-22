Курс рубля растет на решении Шойгу завершить учения на юге России

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже снижается на 1,52% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 75,4325 руб., евро теряет 1,34% и торгуется по 90,945 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов на 14:22 мск.

К 14:48 мск рубль замедлил рост. Так, доллар торговался по 75,66 руб. (-1,23%), евро - по 91,2225 (-1,04%).

Также ускорили рост биржевые индексы. К 14:25 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 593,61 пункта (+0,9%), индекс РТС вырос на 2,16% - до 1 495,74 пункта.

Рубль укрепляется на фоне заявления министра обороны России Сергея Шойгу о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.

Министр поставил задачу "Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск". Шойгу приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.