Матвиенко: норму о возврате 50% стоимости путевки в лагеря надо ввести уже с этого года

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам проработать вопрос о том, чтобы предложенная президентом РФ в послании Федеральному собранию норма о возврате 50% стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря заработала уже с этого года.

"Очень большая просьба - просто исключительно актуальная и верная норма - возврат 50% стоимости путевки детям в оздоровительные лагеря. Лето приближается. Хотелось бы, чтобы она с этого года заработала. Посмотрите, насколько это возможно", - сказала она на заседании Совета палаты в четверг.

Спикер Совфеда подчеркнула, что проблема детского отдыха стоит очень остро. "Не все семьи могут позволить себе купить путевку, а если два-три ребенка... Путевки не дешевые. А когда 50% путевки будет возвращено, конечно, детский оздоровительный отдых станет более доступным", - сказала Матвиенко.

Правительство РФ подтвердило, что в федеральном бюджете найдены средства на реализацию всех новых мер поддержки населения, которые озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, добавила Матвиенко. "Хочу особо подчеркнуть, что все поручения президента по дополнительной социальной поддержке граждан просчитаны, правительством рассмотрены. Правительство подтвердило, что на реализацию всех этих мер средства в федеральном бюджете найдены", - сказала Матвиенко.

"Никто не должен беспокоится или высказывать сомнения, что это (процесс оказания помощи населению - прим. ТАСС) может как-то зависнуть. Нет, не зависнет точно", - добавила Матвиенко.

В среду глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что прямые расходы бюджета на реализацию мер послания предусмотрены в объеме 400 млрд руб.

21 апреля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, в частности, что с 1 июля вводится выплата на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, - в среднем 5 650 рублей в месяц. Кроме того, выплаты будут распространены на беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Их размер в среднем составит 6 350 рублей в месяц (после шестой недели беременности). Также семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в этом году планируется выплатить по 10 тыс. рублей.