ФАС совместно с авиаотраслью продолжит мониторинг цен на авиабилеты

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минтрансом, Росавиацией, российскими авиакомпаниями и аэропортами продолжит мониторинг цен на авиабилеты, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

"ФАС России продолжит мониторинг цен на авиабилеты, а также работу по недопущению нарушений антимонопольного законодательства во взаимодействии с Минтрансом России, Росавиацией, российскими авиакомпаниями и аэропортами", - отметили в ведомстве в ответ на запрос.

ФАС провела 21 апреля совещание с представителями авиакомпаний по вопросам ценообразования на рынке внутренних перевозок, где обсуждались с участниками рынка дополнительные меры по недопущению необоснованного роста цен, указывают в службе.

"По данным авиакомпаний, в настоящий момент резкого роста покупательского спроса на южных направлениях не наблюдается", - подчеркивают в ведомстве. Кроме того, участники совещания сообщили, что стоимость перевозки зависит от спроса и ряда иных показателей: дня недели (в праздничные дни - дороже), времени суток (утро, день или ночь) и количества дней до даты вылета.

"Авиаперевозчики заявили о возможности увеличения провозных емкостей на направлениях, пользующихся особым спросом. При этом формирование расписания будет зависеть от возможности аэропортов обслуживать дополнительные рейсы", - отмечают в ФАС.

Полеты по России

По данным ведомства, уже сейчас аэропорты юга России предлагают авиакомпаниям обслуживание в ночное время. Отмечается, что в условиях неопределенности на перевозки по международным направлениям авиакомпании будут наращивать полетную программу на внутренних линиях.

"На совещании авиаперевозчики заявили, что они совместно с авиационными властями РФ принимают все необходимые меры для вывоза из Турецкой Республики туристов, в том числе неорганизованных", - указывают в антимонопольной службе.

Ранее замглавы ведомства Тимофей Нижегородцев на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике сообщил, что ФАС проведет 21 апреля совещание с представителями авиакомпаний по ценам на билеты на фоне ограничения авиасообщения с Турцией.

Ранее "Аэрофлот" сообщил о планах увеличить число рейсов из Москвы в Краснодар и на курорты Краснодарского края в сезон летних отпусков. Начиная с мая количество ежедневных рейсов авиакомпании из Москвы в Сочи увеличится с 11 до 13, будут добавлены дневной и вечерний вылеты, в Анапу - с 21 до 35, а с середины июня - до 49 в неделю. Количество рейсов в Геленджик с середины июня возрастет в четыре раза - до 28 в неделю. Более того, "Аэрофлот" сегодня заявил о планах в июне более чем в два раза увеличить количество рейсов из Москвы в Симферопроль: с 42 до 98 рейсов в неделю.