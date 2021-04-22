Минцифры планирует ввести новый вид учетной записи для иностранных граждан

МОСКВА, 22 апреля./ТАСС/. Минцифры РФ подготовило изменения в положение о федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (ЕСИА), которое предполагает введение еще одного вида учетной записи на портале госуслуг - только для иностранных граждан. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

"Минцифры совместно с федеральными органами исполнительной власти создается цифровая платформа миграционных процессов и трудовых ресурсов, включающая в себя необходимую инфраструктуру национального и наднационального уровня, предназначенная для поиска вакансий и упрощения процедуры трудоустройства иностранных граждан в Российской Федерации и предоставления комплекса государственных и иных услуг для трудовых мигрантов с различным правовым статусом в электронном виде", - следует из пояснительной записки к документу.

Отмечается, что проект приказа разработан в целях обеспечения возможности предварительного удостоверения своей личности регистрирующимися в ЕСИА иностранными гражданами и лицами без гражданства при пересечении государственной границы Российской Федерации и предъявлении пограничным органам документа, удостоверяющего личность.

"Эта учетная запись еще не будет подтвержденной, но уже даст возможность воспользоваться рядом сервисов - например, поиском вакансий на сайте "Работа в России" или пройти там же онлайн-интервью", - прокомментировали в Минцифры.

Там отметили, что зачастую при въезде в страну у иностранца еще нет СНИЛС (а для получения СНИЛС иностранному гражданину нужно зарегистрироваться по месту пребывания), в связи с этим иностранные граждане не могут создать подтвержденную учетную запись на госуслугах.

"Уже после прохождения пограничного пункта на границе РФ пользователь сможет подтвердить учетную запись и получить доступ к более широкому перечню услуг: уведомлению о заключении трудового договора, получению СНИЛСа, записаться на прием для получения (или оформления) патента", - добавили в пресс-службе министерства.