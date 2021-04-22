Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрд

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Международные резервы России на 16 апреля 2021 года увеличились на 0,6% (или на $3,2 млрд) по сравнению с показателем на 9 апреля и составили $583,7 млрд, говорится в материалах Банка России.

Резервы выросли в результате положительной переоценки и операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, пояснил регулятор.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.