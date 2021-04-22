"Аэрофлот" в марте сократил перевозки на 30,7%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в марте 2021 года снизила перевозки на 5,9% по сравнению с таким же периодом годом ранее - до 2,8 млн пассажиров, говорится в сообщении компании.

Как следует из пресс-релиза "Аэрофлота", головная авиакомпания сократила перевозки на 30,7%, до 1,23 млн пассажиров без учета результатов дальневосточной авиакомпании "Аврора".

"На внутренних линиях (группой - прим. ТАСС) перевезено 2,4 млн пассажиров, что на 19,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года", - отмечается в сообщении компании.

При этом лоукостер "Победа" увеличил перевозки на 31,33% - до 982,3 тыс. пассажиров, а "Россия" - на 33,5% - до 554 тыс. пассажиров.

"На операционные результаты трех месяцев и марта 2021 года повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире", - поясняется в сообщении.