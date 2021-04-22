Минпромторг намерен применять к новым закупкам скорых действующие нормы по локализации

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Минпромторг планирует применять к анонсированным президентом РФ Владимиром Путиным госзакупкам 5 тысяч автомобилей скорой медицинской помощи действующие требования по локализации их производства, сообщила пресс-служба министерства.

"На данный момент никаких решений по указанному вопросу правительством РФ и иными федеральными органами власти не приняты и исполнение поручений президента РФ по поставке автомобилей в регионы осуществляется в соответствии с действующими нормами локализации", - уточнили в министерстве.

Как отмечает министерство, российские автопроизводители "Газ", "Камаз", "Соллерс" и "Автоваз" просят правительство снизить на этот год требования по уровню локализации машин в рамках госзакупок, Минпромторг считает, что это повлияет на множество смежных отраслей.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минпромторг готов допустить к заказу всех крупных производителей, снизив требования к уровню локализации. По данным издания, в 2021 году бюджет может направить на закупки скорых примерно 5 млрд руб.

Как отмечает Минпромторг, опубликованная в газете информация не соответствует действительности.

Минпромторг подготовил проект постановления о продлении действия требований по баллам по локализации автомобилей для госзакупок, действовавших в прошлом году, до конца 2021 года.

"В Минпромторге, как в ведомстве, которое отвечает за развитие всей обрабатывающей промышленности, понимают, что возможное принятие таких изменений затронет не только автопроизводителей, но и большое количество смежных отраслей, в том числе производителей автокомпонентов, сырья и материалов", - сообщили в министерстве.

Как отметил Минпромторг, для доступа к госзакупкам в этом году минимальный уровень локализации составляет для легковых, грузовых и легких коммерческих автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи, построенных на их базе, должен составлять 3200 баллов, 2900 баллов - для автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи, построенных на их базе.

Согласно проекту постановления, для легковых, коммерческих легковых, грузовых и скорых на их базе до конца этого года предлагается установить минимум 2000 баллов, для автобусов и скорых на их базе 1700 баллов.

Минпромторг разместил проект на портале нормативно-правовых актов для обсуждения необходимости внесения таких поправок и учета мнения представителей смежных отраслей, включая производителей автокомпонентов, сырья и материалов.

По данным "Коммерсанта", обращение, на основе которого были разработаны поправки, уже утратило актуальность.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил о направлении еще 5 тыс. машин скорой помощи в сельскую местность в течение ближайших трех лет. По словам главы государства, это позволит почти полностью обновить парк машин скорой помощи.