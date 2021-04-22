АТОР ожидает возобновления полетов на курорты Египта во второй половине мая

"Как никогда российский рынок, российские туристы близки к официальному объявлению даты открытия прямого авиасообщения с курортами Египта. По нашей информации, предварительной, эта дата вряд ли придется на майские праздники. Скорее всего - вторая половина мая", - сказала она.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) не ожидает возобновления полетов на курорты Египта на майские праздники. Скорее всего, это произойдет во второй половине мая, сообщила в ходе онлайн-конференции глава ассоциации Майя Ломидзе.

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По словам Ломидзе, это прогноз и предварительная оценка, основанная на информации, которая есть в публичном поле, в том числе на заявлениях Министерства иностранных дел РФ и сообщениях Росавиации. "Но есть еще некий инсайд, который позволяет делать такой прогноз, что на майские праздники, скорее всего, Египта не будет", - сказала она.

20 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что чартерные рейсы из России на курорты Египта планируется возобновить в ближайшее время.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся спустя четыре месяца - в апреле. До сих пор остается закрытым чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.