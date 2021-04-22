Льготные займы и возмещение части затрат на кредиты вводят для леспрома в Тверской области

ТАСС, 22 апреля. Власти Тверской области вводят новые меры поддержки лесопромышленного комплекса (ЛПК), в том числе льготные займы до 50 млн рублей под 1,5% годовых и субсидии на погашение части процентов по кредитам. Об этом сообщила пресс-служба облправительства по итогам совещания у губернатора Игоря Рудени на тему развития деревообрабатывающей промышленности региона.

"Озвучены новые региональные меры по стимулированию развития лесопромышленного комплекса. Это предоставление производствам льготных займов на обновление основных фондов - до 50 млн рублей под 1,5% годовых и сроком до пяти лет, а также субсидии компаниям ЛПК на возмещение части процентов по кредитам при реализации инвестпроектов, исходя из ключевой ставки Центрального банка России 4,5%", - говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что в ближайшее время будет сформирована необходимая нормативная база, чтобы представители отрасли смогли воспользоваться новыми мерами поддержки. "Нужно переводить нашу [лесопромышленную] отрасль на производство продукции высокой добавленной стоимости, вовлекать в оборот все неиспользуемые лесные участки, при этом активно заниматься лесовосстановлением и контролировать использование ресурсов. Также необходимо системно поддерживать предприятия, которые реализуют продукцию на экспорт", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Еще одним направлением поддержки ЛПК региона, по словам губернатора, является содействие в подготовке кадров для предприятий отрасли. "Первым шагом модернизации профобразования региона стало закрепление колледжей за подведомственными министерствами области. По мнению Игоря Рудени, в процесс должны активнее включаться сами отраслевики, в данном случае лесопромышленники - в качестве наставников, кураторов молодежи, а предприятиям нужно создавать комфортные условия для привлечения молодых специалистов на свои производства", - отметили в пресс-службе.

В регионе около половины территории занимают леса, их общая площадь превышает 4,8 млн га, в лесопромышленном комплексе работают около 340 предприятий. В 2020 году в Тверской области в период пандемии коронавируса приняли комплекс мер поддержки ЛПК, например, предоставили отсрочки по арендным платежам за использование лесов и по оплате лесопосадочного материалы. Компании через областной Фонд развития промышленности могут на полтора года получить займы до 20 млн рублей по программе "Оборотный капитал", ставка составляет 1,5% годовых.