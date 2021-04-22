Новая автодорога в обход Майкопа позволит повысить инвестпривлекательность города

МАЙКОП, 22 апреля. /ТАСС/. Новая автодорога, позволяющая повысить транспортный поток в обход Майкопа, позволит повысить инвестиционную привлекательность столицы Адыгеи. Такое мнение высказал в четверг глава республики Мурат Кумпилов, комментируя выделение правительством РФ допсредств на реализацию проекта в размере 1,4 млрд рублей.

"Этот дорожный объект значительно расширит транспортные возможности региона, разгрузит республиканскую столицу от транзитного потока, большегрузов, а также повысит ее инвестиционную привлекательность и улучшит экологию города", - сказал Кумпилов.

В пресс-службе в свою очередь напомнили, что общая протяженность трассы составляет 27 км. В рамках первой очереди, введенной в 2009 году, проложено около 9 км, вторая очередь с тремя мостовыми сооружениями составляет 10,4 км, третья - 7,5 км. "На строительство дороги в обход Майкопа парламентская комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований совместно с кабмином РФ при содействии депутата Владислава Резника ранее утвердили на три года выделение средств из федерального бюджета: в 2021 году - 600 млн рублей, в 2022 году - 1,6 млрд рублей, в 2023 году - 1,4 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

По словам Резника, допсредства "выделены для ускорения достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития страны проектов". "Автодорога в обход Майкопа входит в число таких проектов. Напомню, развитие сети дорог в регионах входит в перечень первоочередных задач, поставленных президентом РФ", - сказал депутат, слова которого цитирует пресс-служба.