Минсельхоз в 2020 году начал финансирование почти 150 проектов сельских территорий

СЕЛО ШАРКАН /УДМУРТИЯ/, 22 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз в 2020 году начал финансирование в России почти 150 проектов в рамках программы "Современный облик сельских территорий". Об этом журналистам сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Программа стартовала достаточно хорошо, несмотря на тяжелый 2020 год. Достаточно поздно начались все мероприятия в связи с пандемией, но тем не менее мы считаем, что показали неплохой результат по итогам первого года. Вместе с регионами мы смогли начать финансирование 147 проектов в рамках современного облика, 92 закончили", - сказала она.

Говоря о планах по реализации программы на 2021 год, Лут отметила, что большинство регионов уже закончили конкурсные процедуры по отбору проектов. "Подбор идет гораздо быстрее, чем в 2020 году, и сейчас ситуация получше эпидемиологическая, поэтому, надеюсь, что не будет таких сбоев, как в пилотном 2020 году", - выразила надежду она. В то же время Минсельхоз уже получил заявки на отбор 1 112 проектов по всей России на 2022 год.

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" призвана сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением, создать комфортные условия для проживания, а также снизить отток жителей с сельских территорий.