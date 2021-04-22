Эксперт: форум в Боао стал стимулом для развития на Хайнане свободного порта

ХАЙКОУ /Китай/, 22 апреля. /ТАСС/. Азиатский экономический форум в Боао (АЭФБ) за последние годы стал важной площадкой по стимулированию развития Хайнаньского порта свободной торговли. Об этом журналистам сообщил директор Китайского института исследований реформ и открытости (CIRD, находится в Хайкоу) Чи Фулинь.

"В последние годы у АЭФБ появилась новая роль: он стал помогать формированию Хайнаньского порта свободной торговли", - подчеркнул эксперт.

По его словам, Хайнань, как принимающая сторона на Боаоском форуме, "имеет довольно много пространства для маневра". "Прежде всего хотел бы отметить, что провинция становится все более узнаваемой [на международной арене], благодаря АЭФБ она способна укрепить связи с мировым сообществом, усилить свое влияние в регионе", - уточнил Чи Фулинь.

Стратегическая миссия

"Хайнань - самая крупная особая экономическая зона. Она занимает особое место в Азии и обладает геополитическими преимуществами, в частности имеет выгодное положение для проведения форума. Поначалу все были в недоумении: ведь можно было выбрать Пекин, Шанхай или город Ханчжоу", - рассказал журналистам Чи Фулинь.

Как он подчеркнул, успешное проведение такого форума, "несомненно, усиливает международное влияние Хайнаня". Директор напомнил, что в 80-е годы об острове за пределами Китая еще мало кто знал, однако "ситуация изменилась после появления АЭФБ".

"Я не пропустил ни одного форума в Боао, с самого начала их проведения, и хорошо помню тот момент, когда АЭФБ был основан. Тогда все проходило на пленэре: лидеры других стран и эксперты общались несколько часов, стоя под открытым небом. Они старались поддержать мероприятие, желали ему успеха в будущем", - вспоминает эксперт.

Чи Фулинь напомнил, как в начале 90-х годов он был на Давосском форуме в Швейцарии. "Тогда я и представить себе не мог, что это мероприятие в швейцарском городке станет событием глобального масштаба. Что касается Хайнаня, он успешно заимствовал успешный опыт подобного формата", - заявил он.

Как отметил глава института, за годы своего существования АЭФБ превратился в "солидную платформу для диалога, которая нацелена на согласование позиций между КНР и другими странами". "Сложный и изменчивый характер взаимоотношений между ведущими державами, а также последовательная реализация Китаем на практике идей открытости и многостороннего сотрудничества за последние 20 лет стали все более детально и широко обсуждаемыми темами форума. АЭФБ идет в ногу со временем, учитывая изменения экономической и политической ситуации в мире", - добавил Чи Фулинь.

Сотрудничество, несмотря на пандемию

"На этот раз форум состоялся в условиях сложной, постоянно меняющейся международной политической и экономической конъюнктуры. Его удалось организовать в очном режиме в период, когда пандемия еще не завершилась. Это следует считать важным сигналом для международного сообщества о необходимости продвижения масштабного международного сотрудничества", - отметил он.

По словам Чи Фулиня, благодаря АЭФБ все больше иностранных предпринимателей проявляет интерес к преобразованиям, проводимым китайским правительством и к изменениям на рынке КНР, к диалогу с Пекином на этой площадке.

"Таким образом, Азиатский форум в Боао стал важной платформой, благодаря которой мир имеет возможность больше узнать о Китае. Это площадка, на которой устанавливаются дружеские контакты", - рассказал он.

Новые векторы роста

Как отметил Чи Фулинь, одна из задач развития Хайнаньского порта свободной торговли - сформировать на юге страны еще один стратегический кластер, который будет стимулировать развитие всего Китая.

"Хайнаньский порт свободной торговли в ближайшем будущем сформирует рынок, нацеленный на сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, усилит с ними торгово-экономическое сотрудничество и гуманитарные обмены", - сообщил эксперт. Как он уточнил, благодаря этим мерам в обозримом будущем в регионе Южно-Китайского моря сформируется "кластер сотрудничества в экономической и туристической сфере", а Хайнань "станет ключевым узлом, обеспечивающим интеграцию рынков Китая и АСЕАН".

"После того как (в апреле 2018 года) началось формирование Хайнаньского порта свободной торговли, в провинции произошло множество очевидных положительных изменений: островом заинтересовались многие иностранные компании, предприятия из других регионов КНР", - заявил Чи Фулинь. Он подчеркнул, что одним из важнейших изменений на Хайнане стало формирование местной финансовой отрасли.

"Раньше эта сфера в провинции была довольно отсталая, однако сейчас мы видим, как один за другим здесь регистрируют свою деятельность инвестиционные банки, различные финансовые институты, в том числе банковский бизнес, занимающийся управлением частным капиталом", - добавил эксперт.

Он напомнил, что не менее перспективным направлением на острове стало развитие медицины и сферы здравоохранения. "Кроме того, Хайнань стал "новым потребительским раем" для тех, кто хочет приобрести в Китае престижные товары. На острове формируется крупнейший в мире центр беспошлинной торговли, что требует дополнительных усилий для эффективного использования имеющихся возможностей", - подытожил он.

Боаоский форум

В этом году АЭФБ прошел с 18 по 21 апреля под лозунгом "Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе "Один пояс - один путь". В списке наиболее интересных проблем, вынесенных на обсуждение, были глобализация и продвижение торгово-экономических отношений в эпоху после пандемии, реформа ВТО, международные усилия по ликвидации бедности. По традиции форум проходил ровно четыре дня. В очном формате в нем приняли участие около 2 тыс. гостей. Как уточнили организаторы, с учетом сопровождающих лиц и обслуживающего персонала количество людей, прибывших на масштабное мероприятие в Боао, превысило 4,1 тыс., что соответствует показателю 2019 года.