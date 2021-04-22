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Объединение институтов развития Дальнего Востока и Арктики завершилось

Решение об объединении ранее приняло правительство страны

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) завершила процесс объединения институтов развития Дальнего Востока и Арктики, сообщил ТАСС глава КРДВ Эдуард Черкин.

Единый институт развития Дальнего Востока, основой которого станет КРДВ, создается вместо ликвидируемых Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК), а также Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), функции которого передаются его 100%-ному акционеру ВЭБ.РФ.

"Ранее было принято решение правительством о необходимости изменения в структуре и в архитектуре институтов развития. Объединение произошло. Сейчас корпорация полностью объединила в себе функционал институтов, которые раньше существовали, мы работаем в полную меру со всем функционалом", - сказал Черкин.

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