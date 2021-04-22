Siemens Energy ускорит вывод на рынок продуктов с применением нового ПО

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Siemens Energy AG ускорит вывод на рынок энергетического оборудования нового поколения благодаря применению программного обеспечения (ПО) Simcenter в качестве основной технологии моделирования оборудования для энергетики. Об этом говорится в сообщении Siemens Digital Industries Software, размещенном на PR Newswire.

"Siemens Energy уже давно сотрудничает с Siemens Digital Industries Software в области проектирования и моделирования, и теперь, благодаря расширенному использованию портфеля Simcenter, компания приняла новый подход к моделированию, который сокращает время вывода на рынок нового оборудования и повышает его надежность", - говорится в сообщении.

Siemens Energy предлагает системы и технологии, которые предназначены для добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, производства энергии и тепла на центральных и распределенных ТЭС, передачи энергии и обеспечения стабильности сети.

Simcenter входит в портфель Xcelerator, которые помогает компаниям разного уровня создавать и использовать цифровых двойников оборудования, что позволяет внедрять новые решения и предоставляет возможности для автоматизации ряда процессов и стимулирования инноваций.