Всемирный банк намерен потратить рекордно крупную сумму на борьбу с изменением климата

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) планирует потратить рекордные большие средства на оказание помощи другим странам в рамках мер по борьбе с изменением климата, призывая ведущие государства последовать своему примеру. Об этом сообщил в четверг президент ВБ Дэвид Мэлпас, выступая на организованном США виртуальном климатическом саммите.

Он рассказал, что Всемирный банк разработал свой план оказания помощи в борьбе с изменением климата. "Суть плана заключается в том, чтобы тратить больше, фактически, рекордные суммы таким образом, чтобы получить максимальный результат. Это означает оказание помощи странам с крупнейшим уровнем выбросов в выравнивании кривой выбросов парниковых газов и ускорении тенденции к понижению. Это также означает рекордные расходы на адаптацию - не менее 50% нашего объема финансирования, направляемого на борьбу с изменением климата с тем, чтобы помочь странам подготовиться и адаптироваться к изменению климата", - отметил Мэлпас.

Руководитель организации информировал, что объем финансирования деятельности, связанной с противодействием изменению климата, по линии ВБ "за последние два года достиг самого высокого за всю историю уровня". "Наш план предусматривает значительное увеличение расходов с упором на результаты, а также активную мобилизацию частного сектора", - указал он. С 2016 по 2020 год банк выделил на эти цели $83 млрд. При этом $41,5 млрд из этой суммы были направлены только в 2019 году.

США проводят 22-23 апреля международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, на него приглашены 40 мировых лидеров. В нем принял участие президент России Владимир Путин.