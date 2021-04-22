Минпромторг предлагает разрешить временно ограничивать экспорт фанеры

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает внести фанеру и распиленные лесоматериалы в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров, экспорт которых при необходимости может быть временно ограничен или запрещен. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, подготовленному Минпромторгом, запрет или ограничения могут вводиться в исключительных случаях.

В частности, перечень предлагается дополнить лесоматериалами, полученными распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением толщиной более 6 мм, фанерой клееной, панелями фанерованными и аналогичной слоистой древесиной.

Ранее Минпромторг РФ предлагал разрешить при необходимости вводить ограничения на экспорт ДСП.