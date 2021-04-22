Медведев призвал не дать "повиснуть" программе бесплатного подключения домовладений к газу

ГОРКИ, 22 апреля. /ТАСС/. "Единая Россия" будет контролировать исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о бесплатном подключении домовладений к газу. Об этом заявил председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета, президиума генсовета и комиссии по подготовке предвыборной программы единороссов.

Он отметил, что именно "Единая Россия" выступила с инициативой бесплатного подведения газа до границ земельного участка, которую глава государства 21 апреля поддержал в послании Федеральному собранию. "Но работа над этим не заканчивается <…> Если с самой высокой трибуны об этом уже говорится, то это все нужно сделать и найти на это деньги, чтобы это не повисло", - сказал Медведев.

По его словам, принятия соответствующих решений ждет огромное число граждан России, "но требуются средства, которые нужно будет изыскивать". "Мы примем участие в разработке плана газификации", - продолжил Медведев. "Нужно будет контролировать исполнение [поставленной задачи], тем более что эту инициативу теперь накрепко связали с "Единой Россией" и с президентским посланием", - заключил политик.

В среду президент РФ в послании парламенту назвал недопустимым, чтобы граждане России платили за подключение домовладений к газу, и поручил правительству и регионам разработать соответствующий план газификации субъектов РФ. Он отметил, что немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу по непонятным для людей причинам не имеют.