В России планируют установить единую сетку штрафов за нарушение бизнесом авторских прав

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российское авторское общество (РАО) планирует установить единую сетку штрафов за нарушение предпринимателями авторских прав, в частности, при использовании музыкального сопровождения в магазинах и ресторанах. Об этом сообщил в четверг исполнительный директор "Российского авторского общества" (РАО) Алексей Карелов на онлайн-совещании с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым.

"В ближайшее время на авторском совете РАО планируется установить единую сетку штрафов, то есть исковых требований к нарушителям, с учетом разных категорий пользователей. После принятия транслируем эту информацию в свои региональные центры и агентам, чтобы не было таких перекосов, когда небольшому заведению предъявляются большие штрафы", - отметил Карелов.

Тарифная ставка РАО для ресторанов и торговых центров сегодня рассчитывается по формуле 34 рубля за квадратный метр в месяц, умноженные на региональный коэффициент. К примеру, в Москве при площади помещения в 70 кв. метров его владельцу предлагается ежемесячно уплачивать в пользу авторов и исполнителей более 2 тыс. рублей.

В то же время, по словам Титова, иногда музыкальное сопровождение для предпринимателей "оборачивается жесткими штрафами". "Суммы требований достигают 250 тыс. рублей и отменяются только через суд. Подобные примеры приводили Мордовия, Самарская область и другие регионы", - сказал он

В ближайшее время, по словам Карелова, РАО подготовит методическое пособие для предпринимателей, в котором будут приведена политика организации по тарифам и штрафным санкциям, а также стандарты работы ее территориальных агентов.