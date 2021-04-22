В МЭР заявили, что учтут в макропрогнозе озвученные в послании президента меры

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития учтет меры, озвученные в послании президента РФ Федеральному собранию, в прогнозе социально-экономического развития РФ, в частности по показателям реальных располагаемых доходов населения и инвестициям. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"У нас действительно утверждены сценарные условия, на основе которых мы приступаем к формированию бюджета, и не только мы, но еще и регионы РФ, муниципалитеты. Действительно, бюджетный процесс в стране стартовал, сценарные условия размещены. Но, безусловно, послание президента окажет влияние на ряд параметров", - отметил он.

Главные из них - это оценка реальных располагаемых доходов населения, так как была объявлена программа по дополнительным выплатам. "Конечно, мы это учтем при формировании прогноза, уже итогового, который ляжет в основу бюджета", - добавил министр. Кроме того, в долгосрочной перспективе озвученные меры повлияют на прирост инвестиций.