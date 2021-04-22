Российский рынок акций закрылся ростом индексов Мосбиржи и РТС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций показал рост, достигнув нового исторического максимума по индексу Мосбиржи. К вечеру индекс Мосбиржи увеличился на 1,08%, до 3 600,35 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,57%, до 1 501,77 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:39 мск снизился на 1,25%, до 75,34 руб., евро - на 1,67%, до 90,51 руб.

"Импульс роста произошел на фоне улучшений в геополитической плоскости - позитивным сигналом для рублевых активов стало объявление о завершении внезапной проверки боеготовности российской армии в Южном и Западном округах и отводе войск к местам постоянной дислокации", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом общерыночные настроения находились в зоне осторожного оптимизма, цены на нефть курсировали вблизи $65,5 за баррель, за день прибавив на 0,7%.

"Накануне данные EIA показали рост запасов сырой нефти в США на 0,6 млн баррелей за минувшую неделю при ожидании снижения на 3 млн баррелей. Однако, это компенсировалось более слабым, чем ожидалось, ростом запасов бензина. Давление оказывает введение локальных ограничений Индией и Японией из-за всплеска распространения COVID-19", - добавил Бахтин.

Рынок акций

На российском рынке продолжается ротация в сектор металлов и добычи, в лидерах роста - "Распадская" (+7,12%), "Северсталь" (+2,80%), НЛМК (+1,47%) и Polymetal (+1,15%). "Этот процесс поддерживался в течение всей недели позитивной отчетностью металлургов. Все сталелитейные компании показали хорошие результаты в I квартале 2021 г. на фоне сильного спроса и рекордно высоких цен на сталь", - рассказал инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Иван Малина.

НЛМК также представила сегодня финансовые результаты. Квартальная выручка компании увеличилась на 20%, что ниже прогнозов на 4,5%, однако чистая прибыль оказалась выше ожиданий рынка на 17,3%. В случае закрепления выше 275 руб. по итогам дня акции компании могут направиться к 280 руб., добавила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Аутсайдерами торгов сегодня стали En+ Group (-2,07%), "Фосагро" (-1,82%), "Мечел" (-1,64%) и "Детский мир" (-1,54%).

Прогноз на 23 апреля

В конце недели российский рынок акций может консолидироваться вблизи достигнутых уровней, считает Александр Бахтин.

Завтра внимание рынка будет приковано к заседанию Банка России. Из макростатистики в пятницу будут опубликованы предварительные апрельские PMI обрабатывающих отраслей в США, Германии, еврозоне, а также продажи нового жилья в марте на американском рынке. Кроме того, как ожидается, S&P Global Ratings опубликует рейтинги Великобритании, Греции, Италии, а Fitch Ratings - рейтинги Нидерландов и Финляндии.

По оценкам "БКС Мир Инвестиций", индекс Мосбиржи в пятницу может формироваться в пределах 3 525 - 3 625 пунктов, курс рубля к доллару - 75-76,2 руб.

В "Фридом финанс" ожидают, что индекс Мосбиржи предпримет попытку закрепиться выше 3 600 пунктов, рубль в ходе торгов пятницы будет тяготеть к диапазону 75-76,2 руб. за доллар и 90-91,5 руб. за евро.