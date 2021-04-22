Реновацию в Мурманске будут делать с помощью инфраструктурных кредитов

МУРМАНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Реновацию крупных объектов в Мурманске будут делать при помощи инфраструктурных бюджетных кредитов под 3% годовых на 15 лет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

"Это проект по реновации Больничного городка (район в Мурманске - прим. ТАСС), там большая инфраструктурная составляющая помимо домов. Дополнительное финансовое плечо позволит [строительство] ускорить. Это первая задача. Вторая - редевелопмент портовой территории бывшего судоремонтного завода, проект "Новый Мурманск", который в высокой степени проработки", - сообщил Чибис.

21 апреля президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сообщил, что субъекты РФ смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% годовых сроком на 15 лет, до 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 млрд рублей. Путин также отметил, что предоставлять кредиты будут под полным контролем федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.

О проектах

Больничный городок - историческая часть Мурманска, его застройка началась еще в 1930-е годы. На территории Больничного района расположены 98 домов, подлежащих расселению, 76 из них признаны аварийными и подлежащими сносу, 22 дома являются домами пониженной капитальности. По проекту реновации здесь планируется построить 200 тыс. кв. м жилья для 4 тыс. семей.

"Новый Мурманск" подразумевает строительство на берегу Кольского залива конгресс-центра, гостиничного и офисного комплексов, оборудование набережной, Арктического музея, зоны фудкорта, кафе и ресторанов, под которые отдана территория бывшего судоремонтного завода площадью почти 38 тыс. кв. м. В проект включено развитие территорий морского, железнодорожного и автовокзалов и объединение их в единый транспортно-пересадочный узел. Проект "Новый Мурманск" планируется запустить в 2024 году. Стоимость проекта около 10 млрд рублей.