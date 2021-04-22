Финансовый университет подготовит экспертов для обучения взрослых финансовой грамотности

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Институт финансовой грамотности (ИФГ) Финансового университета при правительстве РФ начал работу по подготовке экспертов для обучения взрослого населения финансовой грамотности. Об этом говорится в сообщении Финансового университета при правительстве РФ.

"Институт финансовой грамотности (ИФГ) начал свою работу в Финансовом университете при правительстве РФ. На базе ИФГ будет функционировать Федеральный методический центр по финансовой грамотности - один из четырех методцентров, созданных распоряжением правительства от 10 февраля 2021 года в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности населения. Главная цель института - повышение квалификации специалистов, работающих со взрослым населением. ИФГ организует взаимодействие с институтами гражданского общества, корпорациями, учреждениями социальной сферы, научными и образовательными организациями", - говорится в сообщении.

Отмечается, институт сделает акцент на финансовом просвещении работающего населения, пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, семейной аудитории. В особенности социально незащищенных и неблагополучных семей, молодежи, граждан, которые задумались об улучшении своих жилищных условий. Кроме того, в отдельное направление будет выделена работа с малыми и средними предпринимателями.

Задачи института

По данным университета, к основным задачам ИФГ относятся актуализация образовательных программ по финансовой грамотности для взрослого населения, разработка и реализация программ профессиональной переподготовки специалистов, совершенствование форм и методик образовательной деятельности, а также поддержка региональных стратегий финансовой грамотности методическими и дидактическими материалами.

Согласно сообщению, директором ИФГ назначена кандидат экономических наук Наталья Назарова. По ее словам, деятельность нового специализированного центра в Финансовом университете будет направлена на совмещение онлайн-сервисов и офлайн-программ обучения. "Так, в ближайшее время запланировано проведение мастер-классов, семинаров, вебинаров, круглых столов, тренингов и других мероприятий по профилю института", - приводятся в сообщении слова Назаровой.

Как отметила руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России, координирующего реализацию Стратегии повышения финансовой грамотности населения, Анна Харнас, экономические потрясения, новые технологии, продукты и услуги сделали непрерывное финансовое образование насущной необходимостью. "Знания и навыки в управлении личным бюджетом, финансовыми ресурсами семьи без регулярного апгрейда не работают. Мы нацелены действовать на опережение. Прогнозировать тренды и создавать доступные, востребованные образовательно-просветительские продукты. Наша совместная деятельность со специалистами Финансового университета направлена на решение этих задач", - приводятся в сообщении слова Харнас.